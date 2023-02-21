Скрипников Даниил Андреевич
Место рожденияЕнисейская губ., Ачинский округ, Кольцовская вол., д. Чердаково
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Скрипников Андрей
Мать: не указана
Енисейская губ., Ачинский округ, Кольцовская вол., д. Чердаково
Рождение ребёнка
1924
Сын: Скрипников Александр Данилович
Мать ребёнка: Скрипникова Соломея
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скрипников Ананий
Мать ребёнка: Скрипникова Соломея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скрипников Вениамин
Мать ребёнка: Скрипникова Соломея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Скрипникова Соломея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скрипникова Соломея
Смерть
Неизвестно