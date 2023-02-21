Скрипников Даниил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрипников Даниил Андреевич

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Место рождения

Енисейская губ., Ачинский округ, Кольцовская вол., д. Чердаково

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скрипников Андрей

Мать: не указана

Енисейская губ., Ачинский округ, Кольцовская вол., д. Чердаково
Рождение ребёнка
1924

Сын: Скрипников Александр Данилович

Мать ребёнка: Скрипникова Соломея

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрипников Ананий

Мать ребёнка: Скрипникова Соломея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрипников Вениамин

Мать ребёнка: Скрипникова Соломея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрипников Иннокентий

Мать ребёнка: Скрипникова Соломея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скрипникова Соломея

Смерть
Неизвестно
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