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Косов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕД
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косова Татьяна Петровна

Место жительства
1884
Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга, Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 999 МК церквей Мещовский у. за 1884 г
Рождение ребёнка
14.10.1884

Сын: Косов Иван Иванович

Мать ребёнка: Косова Татьяна Петровна

Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга, Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 999 МК церквей Мещовский у. за 1884 г Иван Иванович Косов Деревни Гусова крестьянин Иван Иванович Косов и законная его жена Татьяна Петровна, православные. Восприемники... Показать все
Смерть
Неизвестно

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