Косова Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косов Иван Иванович
Место жительства
1884
Архив Калуга, Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 999 МК церквей Мещовский у. за 1884 г
Рождение ребёнка
14.10.1884
Сын: Косов Иван Иванович
Отец ребёнка: Косов Иван Иванович
Архив Калуга, Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 999 МК церквей Мещовский у. за 1884 г Иван Иванович Косов Деревни Гусова крестьянин Иван Иванович Косов и законная его жена Татьяна Петровна, православные. Восприемники... Показать все