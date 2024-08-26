Косов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения14.10.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
14.10.1884
Отец: Косов Иван Иванович
Мать: Косова Татьяна Петровна
Архив Калуга, Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 999 МК церквей Мещовский у. за 1884 г Иван Иванович Косов Деревни Гусова крестьянин Иван Иванович Косов и законная его жена Татьяна Петровна, православные. Восприемники... Показать все
Крещение
14.10.1884
Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга, Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 999 МК церквей Мещовский у. за 1884 г Иван Иванович Косов Деревни Гусова крестьянин Иван Иванович Косов и законная его жена Татьяна Петровна, православные. Восприемники... Показать все
Смерть
Неизвестно