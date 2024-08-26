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Косов Иван Иванович

Место рождения

Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

14.10.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1884

Отец: Косов Иван Иванович

Мать: Косова Татьяна Петровна

Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга, Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 999 МК церквей Мещовский у. за 1884 г Иван Иванович Косов Деревни Гусова крестьянин Иван Иванович Косов и законная его жена Татьяна Петровна, православные. Восприемники... Показать все
Крещение
14.10.1884
Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга, Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 999 МК церквей Мещовский у. за 1884 г Иван Иванович Косов Деревни Гусова крестьянин Иван Иванович Косов и законная его жена Татьяна Петровна, православные. Восприемники... Показать все
Смерть
Неизвестно

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