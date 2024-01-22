Плотников Василий Никифорович
Место рождения
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1895
Дочь: Плотникова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Плотникова -- Зиновья Алексеевич
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
01.09.1898
Дочь: Плотникова Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Плотникова -- Зиновья Алексеевич
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
28.06.1901
Сын: Плотников Петр Васильевич
Мать ребёнка: Плотникова -- Зиновья Алексеевич
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
Неизвестно