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Плотникова -- Зиновья Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Василий Никифорович

Рождение ребёнка
12.06.1895

Дочь: Плотникова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Плотников Василий Никифорович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
01.09.1898

Дочь: Плотникова Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Плотников Василий Никифорович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
28.06.1901

Сын: Плотников Петр Васильевич

Отец ребёнка: Плотников Василий Никифорович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
Неизвестно

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