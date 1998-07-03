Белова Мария Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1922
Дата смерти03.07.1998
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1922
Отец: Харченко Игнат Автономович
Мать: Харченко Ксения
Рождение ребёнка
29.05.1949
Сын: Белов Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Белов Владиммр Иванович
Рождение ребёнка
18.09.1950
Дочь: Федотова Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Белов Владиммр Иванович
Рождение ребёнка
04.09.1952
Сын: Белов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Белов Владиммр Иванович
Смерть
03.07.1998