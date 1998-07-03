Белова Мария Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Мария Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1922

Дата смерти

03.07.1998

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1922

Отец: Харченко Игнат Автономович

Мать: Харченко Ксения

Рождение ребёнка
29.05.1949

Сын: Белов Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Белов Владиммр Иванович

Рождение ребёнка
18.09.1950

Дочь: Федотова Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Белов Владиммр Иванович

Рождение ребёнка
04.09.1952

Сын: Белов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Белов Владиммр Иванович

Смерть
03.07.1998
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