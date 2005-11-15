Белов Владиммр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1923
Дата смерти15.11.2005
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1923
Отец: Белов Иван
Мать: Белова Пелагея Семёновна
Рождение ребёнка
29.05.1949
Сын: Белов Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Белова Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
18.09.1950
Дочь: Федотова Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Белова Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
04.09.1952
Сын: Белов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Белова Мария Игнатьевна
Смерть
15.11.2005