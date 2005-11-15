Белов Владиммр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Владиммр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1923

Дата смерти

15.11.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1923

Отец: Белов Иван

Мать: Белова Пелагея Семёновна

Рождение ребёнка
29.05.1949

Сын: Белов Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Белова Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
18.09.1950

Дочь: Федотова Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Белова Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
04.09.1952

Сын: Белов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Белова Мария Игнатьевна

Смерть
15.11.2005
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