Мохотаева Елена Михайловна 1806 — найти родственников по фамилии на Familio

Мохотаева Елена Михайловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1806

умерла Неизвестно

Супруги
Мохотаев Поликарп Сергеевич1806 г.р.
Дети
(Мохотаев) Варвара Поликарповна1823 г.р.
(Мохотаева) Ефросинья Поликарповна1830 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мохотаев Поликарп Сергеевич

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Мохотаев) Варвара Поликарповна

Отец ребёнка: Мохотаев Поликарп Сергеевич

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Мохотаева) Ефросинья Поликарповна

Отец ребёнка: Мохотаев Поликарп Сергеевич

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1834

Сын: Мухатаев Иван Поликарпович

Отец ребёнка: Мохотаев Поликарп Сергеевич

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1843

Сын: Мухатаев Михаил Поликарпович

Отец ребёнка: Мохотаев Поликарп Сергеевич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Вострикова (Мохотаева) Евдокия Поликарповна

Отец ребёнка: Мохотаев Поликарп Сергеевич

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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