Мохотаева Елена Михайловна
женский, родилась 1806
умерла Неизвестно
Супруги
Мохотаев Поликарп Сергеевич1806 г.р.
Дети
(Мохотаев) Варвара Поликарповна1823 г.р.
(Мохотаева) Ефросинья Поликарповна1830 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Мохотаев) Варвара Поликарповна
Отец ребёнка: Мохотаев Поликарп Сергеевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Мохотаева) Ефросинья Поликарповна
Отец ребёнка: Мохотаев Поликарп Сергеевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Мухатаев Иван Поликарпович
Отец ребёнка: Мохотаев Поликарп Сергеевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Мухатаев Михаил Поликарпович
Отец ребёнка: Мохотаев Поликарп Сергеевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Вострикова (Мохотаева) Евдокия Поликарповна
Отец ребёнка: Мохотаев Поликарп Сергеевич
Смерть
Неизвестно