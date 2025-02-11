Вострикова (Мохотаева) Евдокия Поликарповна
женский, родилась 1845, Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
ОтецМохотаев Поликарп Сергеевич1806 г.р.
МатьМохотаева Елена Михайловна1806 г.р.
Супруги
Дети
(Вострикова) Анисия Никитична27.12.1863 г.р.
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Место
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Рождение
1845
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
15.10.1862
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.12.1863
Дочь: (Вострикова) Анисия Никитична
Отец ребёнка: Востриков-Вострухин Никита Филиппович
Смерть
Неизвестно