Вострикова (Мохотаева) Евдокия Поликарповна 1845 — найти родственников по фамилии на Familio

Вострикова (Мохотаева) Евдокия Поликарповна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1845, Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Отец
Мохотаев Поликарп Сергеевич1806 г.р.
Мать
Мохотаева Елена Михайловна1806 г.р.
Супруги
Востриков-Вострухин Никита Филиппович1844 г.р.
Дети
(Вострикова) Анисия Никитична27.12.1863 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Мохотаев Поликарп Сергеевич

Мать: Мохотаева Елена Михайловна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
15.10.1862

Муж: Востриков-Вострухин Никита Филиппович

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
27.12.1863

Дочь: (Вострикова) Анисия Никитична

Отец ребёнка: Востриков-Вострухин Никита Филиппович

Смерть
Неизвестно

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