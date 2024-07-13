Перепелевская (Никольская) Любовь Афанасьева 1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Перепелевская (Никольская) Любовь Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Никольский Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голубятникова (Перепелевская) Таисия Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перепелевский Виктор Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.04.1896

Сын: Перепелевский Николай Александрович

Отец ребёнка: Перепелевский Александр Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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