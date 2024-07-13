Перепелевская (Никольская) Любовь Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Никольский Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голубятникова (Перепелевская) Таисия Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перепелевский Виктор Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.04.1896
Сын: Перепелевский Николай Александрович
Отец ребёнка: Перепелевский Александр Яковлевич
Смерть
Неизвестно