Голубятникова (Перепелевская) Таисия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубятников Владимир Иванович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбенко Ирина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно