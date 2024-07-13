Голубятникова (Перепелевская) Таисия Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Голубятникова (Перепелевская) Таисия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Перепелевская (Никольская) Любовь Афанасьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубятников Владимир Иванович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубятников Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбенко Ирина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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