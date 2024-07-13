Перепелевский Николай Александрович 21.04.1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Перепелевский Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1896

Дата смерти

19.02.1989

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1896

Отец: Перепелевский Александр Яковлевич

Мать: Перепелевская (Никольская) Любовь Афанасьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перепелевская (Архангельская) Зоя Александровна

Рождение ребёнка
30.10.1926

Дочь: Перепелевская Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Перепелевская (Архангельская) Зоя Александровна

Смерть
19.02.1989

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