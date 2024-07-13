Перепелевский Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1896
Дата смерти19.02.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1896
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Перепелевская (Архангельская) Зоя Александровна
Рождение ребёнка
30.10.1926
Дочь: Перепелевская Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Перепелевская (Архангельская) Зоя Александровна
Смерть
19.02.1989