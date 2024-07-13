Перепелевская (Архангельская) Зоя Александровна 25.02.1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Перепелевская (Архангельская) Зоя Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1897

Дата смерти

10.05.1985

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1897

Отец: Архангельский Александр Александрович

Мать: Архангельская (Серебровская) Вера Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перепелевский Николай Александрович

Рождение ребёнка
30.10.1926

Дочь: Перепелевская Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Перепелевский Николай Александрович

Смерть
10.05.1985

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