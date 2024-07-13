Перепелевская (Архангельская) Зоя Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1897
Дата смерти10.05.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1897
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Перепелевский Николай Александрович
Рождение ребёнка
30.10.1926
Дочь: Перепелевская Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Перепелевский Николай Александрович
Смерть
10.05.1985