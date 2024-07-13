Архангельская (Серебровская) Вера Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1877
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архангельская Валентина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зудкова (Архангельская) Нина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архангельский Анатолий Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архангельская Мария Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архангельская София Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.02.1897
Смерть
Неизвестно