Архангельская (Серебровская) Вера Петровна 18.08.1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Архангельская (Серебровская) Вера Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1877

Отец: Серебровский Петр Семенович

Мать: Серебровская Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архангельская Валентина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зудкова (Архангельская) Нина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архангельский Анатолий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архангельская Мария Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архангельская София Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.02.1897

Дочь: Перепелевская (Архангельская) Зоя Александровна

Отец ребёнка: Архангельский Александр Александрович

Смерть
Неизвестно

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