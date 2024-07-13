Зудкова (Архангельская) Нина Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Зудкова (Архангельская) Нина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Архангельская (Серебровская) Вера Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зудкова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зудков Владимир Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зудков Серафим Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зудков Геннадий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зудков Александр Иванович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зудков Иван

Смерть
Неизвестно

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