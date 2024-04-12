Сотников (Sotnikov) Василий Иванович (Vasiliy Ivanovich)
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти09.04.1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Сотников (sotnikov) Иван (Ivan)
Бракосочетание
30.01.1930
Жена: Сотникова Анастасия
Богдановка, Северный муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.02.1932
Дочь: Лежнева (сотникова) Евстолия Васильевна
Мать ребёнка: Сотникова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чащина (сотникова) ?
Мать ребёнка: Сотникова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быкова (сотникова) Васильевна
Мать ребёнка: Сотникова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сотников Васильевич
Мать ребёнка: Сотникова Анастасия
Военная служба
Неизвестно
Ирбитский РВК, Свердловская обл., Ирбитский р-н
Смерть
09.04.1942
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Сызранский мемориал на Волге