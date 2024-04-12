Сотников (Sotnikov) Василий Иванович (Vasiliy Ivanovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотников (Sotnikov) Василий Иванович (Vasiliy Ivanovich)

Место рождения

Ретнева, Ирбитское, Свердловская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

09.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Сотников (sotnikov) Иван (Ivan)

Мать: не указана

Ретнева, Ирбитское, Свердловская область
Бракосочетание
30.01.1930

Жена: Сотникова Анастасия

Богдановка, Северный муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.02.1932

Дочь: Лежнева (сотникова) Евстолия Васильевна

Мать ребёнка: Сотникова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чащина (сотникова) ?

Мать ребёнка: Сотникова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быкова (сотникова) Васильевна

Мать ребёнка: Сотникова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сотников Васильевич

Мать ребёнка: Сотникова Анастасия

Военная служба
Неизвестно
Ирбитский РВК, Свердловская обл., Ирбитский р-н
Смерть
09.04.1942
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Сызранский мемориал на Волге
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