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Быкова (Сотникова) (Сотникова) Васильевна
Быкова (Сотникова) (Сотникова) Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Сотников (sotnikov) Василий Иванович (Vasiliy Ivanovich)
1909 г.р.
Мать
Сотникова (Боброва) Анастасия
1913 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Сотников (sotnikov) Василий Иванович (Vasiliy Ivanovich)
Мать:
Сотникова Анастасия
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