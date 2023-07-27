Быкова (Сотникова) (Сотникова) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова (Сотникова) (Сотникова) Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сотников (sotnikov) Василий Иванович (Vasiliy Ivanovich)

Мать: Сотникова Анастасия