Сотникова (Боброва) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1913
Дата смерти01.10.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1930
Богдановка, Северный муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.02.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чащина (сотникова) ?
Отец ребёнка: Сотников (sotnikov) Василий Иванович (Vasiliy Ivanovich)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сотников Васильевич
Отец ребёнка: Сотников (sotnikov) Василий Иванович (Vasiliy Ivanovich)
Смерть
01.10.2009
д. Черного, Ирбитского района