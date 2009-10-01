Сотникова (Боброва) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотникова (Боброва) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1913

Дата смерти

01.10.2009

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1930

Муж: Сотников (sotnikov) Василий Иванович (Vasiliy Ivanovich)

Богдановка, Северный муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.02.1932

Дочь: Лежнева (сотникова) Евстолия Васильевна

Отец ребёнка: Сотников (sotnikov) Василий Иванович (Vasiliy Ivanovich)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чащина (сотникова) ?

Отец ребёнка: Сотников (sotnikov) Василий Иванович (Vasiliy Ivanovich)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быкова (сотникова) Васильевна

Отец ребёнка: Сотников (sotnikov) Василий Иванович (Vasiliy Ivanovich)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сотников Васильевич

Отец ребёнка: Сотников (sotnikov) Василий Иванович (Vasiliy Ivanovich)

Смерть
01.10.2009
д. Черного, Ирбитского района