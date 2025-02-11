Семён Михайлов 1809 — найти родственников по фамилии на Familio

Семён Михайлов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1809, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1854, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
МихаилДо 1777 г.р.
Супруги
Екатерина Юдина1816 г.р.
Дети
Федора Семёнова1836 г.р.
Давыдова (Иудина) Дарья Семёнова1840 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Михаил

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Юдина

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Федора Семёнова

Мать ребёнка: Екатерина Юдина

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Давыдова (Иудина) Дарья Семёнова

Мать ребёнка: Екатерина Юдина

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1845

Сын: Мельников Иван Семёнов

Мать ребёнка: Екатерина Юдина

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1854
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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