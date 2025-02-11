Семён Михайлов
мужской, родился 1809, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1854, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецМихаилДо 1777 г.р.
Супруги
Екатерина Юдина1816 г.р.
Дети
Федора Семёнова1836 г.р.
Давыдова (Иудина) Дарья Семёнова1840 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Юдина
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Федора Семёнова
Мать ребёнка: Екатерина Юдина
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Давыдова (Иудина) Дарья Семёнова
Мать ребёнка: Екатерина Юдина
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Екатерина Юдина
Смерть
1854
Место жительства
1858