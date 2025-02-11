Мельников Иван Семёнов 1845 — найти родственников по фамилии на Familio

Мельников Иван Семёнов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1845, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Екатерина Юдина1816 г.р.
Отец
Семён Михайлов1809 г.р.
Супруги
Мельникова Александра ФёдороваДо 1849 г.р.
Дети
Мельников Василий Иванов21.03.1867 г.р.
Мельников Никита Иванов28.03.1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Семён Михайлов

Мать: Екатерина Юдина

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Александра Фёдорова

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

5

Рождение ребёнка
21.03.1867

Сын: Мельников Василий Иванов

Мать ребёнка: Мельникова Александра Фёдорова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
28.03.1874

Сын: Мельников Никита Иванов

Мать ребёнка: Мельникова Александра Фёдорова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
06.06.1877

Сын: Мельников Пётр Иванов

Мать ребёнка: Мельникова Александра Фёдорова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.07.1878

Дочь: (Мельникова) Мария Иванова

Мать ребёнка: Мельникова Александра Фёдорова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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