Мельников Иван Семёнов
мужской, родился 1845, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьЕкатерина Юдина1816 г.р.
ОтецСемён Михайлов1809 г.р.
Супруги
Мельникова Александра ФёдороваДо 1849 г.р.
Дети
Мельников Василий Иванов21.03.1867 г.р.
Мельников Никита Иванов28.03.1874 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Семён Михайлов
Мать: Екатерина Юдина
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
21.03.1867
Мать ребёнка: Мельникова Александра Фёдорова
Рождение ребёнка
28.03.1874
Мать ребёнка: Мельникова Александра Фёдорова
Рождение ребёнка
06.06.1877
Мать ребёнка: Мельникова Александра Фёдорова
Рождение ребёнка
13.07.1878
Дочь: (Мельникова) Мария Иванова
Мать ребёнка: Мельникова Александра Фёдорова
Смерть
Неизвестно