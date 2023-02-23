Иудина Александра Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1867
Сын: Иудин Василий Иванов
Отец ребёнка: Иудин Иван Семёнов
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иудин Иван Семёнов
Смерть
Неизвестно