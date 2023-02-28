Михаил
Место рождения
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Авдей Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Иван Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Семён Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Иван Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно