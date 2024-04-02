Иванова (Казанцева) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Казанцева) Екатерина Михайловна

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.12.1860 ст.

Сын: Иванов Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий Михайлович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
04.03.1862 ст.

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий Михайлович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.02.1864 ст.

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий Михайлович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Василий Михайлович

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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