Иванова (Казанцева) Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Рождение ребёнка
11.12.1860 ст.
Отец ребёнка: Иванов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
04.03.1862 ст.
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Иванов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
06.02.1864 ст.
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Иванов Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Смерть
Неизвестно