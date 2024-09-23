Суворова (Вожеваткина Важеваткина Артемьева) Евдокия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворова (Вожеваткина Важеваткина Артемьева) Евдокия Сергеевна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

28.02.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1884 ст.

Отец: Вожеваткин Важеваткин Сергей Артемонович / Артемьевич

Мать: Вожеваткина Важеваткина Евфросиния Григорьевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 29.02.1884 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села солдатка Анна Ефимова [Поликарпова] Источник: Метриче... Показать все
Смена фамилии
10.05.1903 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Записана восприемником под фамилией Артемьева.
Восприемник
10.05.1903 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Павловой Елены Васильевны
Бракосочетание
29.10.1903 ст.

Муж: Суворов Трофимов Василий Антонович / Антониевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
оба первым браком поручители – по жениху: того же ведомства и села крестьяне Владимир Трофимович и Матвей Трофимович Суворовы (тоже), по невесте: села Нестерова крестьянин Павел Андреевич Акимов и сел... Показать все
Рождение ребёнка
11.01.1906 ст.

Дочь: Суворова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Суворов Трофимов Василий Антонович / Антониевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 11.01.1906 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – 94ый Симбирский полк рядовой солдат Евфимий Владимирович Суворов и села Рождест... Показать все
Рождение ребёнка
23.02.1907 ст.

Дочь: Суворова Дария Васильевна

Отец ребёнка: Суворов Трофимов Василий Антонович / Антониевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 24.02.1907 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Рождествина крестьянский сын Иоанн Матвеевич Суворов и крестьянская девица... Показать все
Рождение ребёнка
01.08.1908 ст.

Сын: Суворов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Суворов Трофимов Василий Антонович / Антониевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 01.08.1908 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Рождествина крестьянский сын Феодор Владимирович Суворов и крестьянская де... Показать все
Рождение ребёнка
21.10.1909 ст.

Дочь: (Суворова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Суворов Трофимов Василий Антонович / Антониевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 21.10.1909 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Феодор Владимирович Суворов и крестьянская де... Показать все
Рождение ребёнка
1912

Сын: Суворов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Суворов Трофимов Василий Антонович / Антониевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Данные о родителях предположительные, МК за 1912 в Рождествено нет.
Рождение ребёнка
01.10.1913 ст.

Дочь: Суворова Параскева / Прасковья / Просковья Васильевна

Отец ребёнка: Суворов Трофимов Василий Антонович / Антониевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 01.10.1913 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – того же села крестьянская дочь Анастасия Симеоновна Артемьева Источник: ГАЯО М... Показать все
Рождение ребёнка
14.11.1916 ст.

Сын: Суворов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Суворов Трофимов Василий Антонович / Антониевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 14.11.1916 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Села Рождествина крестьянин Антон Трофимович Суворов и крестьянская девица Анна... Показать все
Рождение ребёнка
1921

Сын: Суворов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Суворов Трофимов Василий Антонович / Антониевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Родственная связь предположительная.
Смерть
Неизвестно

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