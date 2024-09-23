Суворова (Вожеваткина Важеваткина Артемьева) Евдокия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения28.02.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Вожеваткин Важеваткин Сергей Артемонович / Артемьевич
Дочь: Суворова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Суворов Трофимов Василий Антонович / Антониевич
Дочь: Суворова Дария Васильевна
Отец ребёнка: Суворов Трофимов Василий Антонович / Антониевич
Сын: Суворов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Суворов Трофимов Василий Антонович / Антониевич
Дочь: (Суворова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Суворов Трофимов Василий Антонович / Антониевич
Сын: Суворов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Суворов Трофимов Василий Антонович / Антониевич
Дочь: Суворова Параскева / Прасковья / Просковья Васильевна
Отец ребёнка: Суворов Трофимов Василий Антонович / Антониевич
Сын: Суворов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Суворов Трофимов Василий Антонович / Антониевич
Сын: Суворов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Суворов Трофимов Василий Антонович / Антониевич