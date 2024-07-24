Суворова Дария Васильевна 23.02.1907 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Суворова Дария Васильевна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

23.02.1907 ст.

Дата смерти

04.04.1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
23.02.1907 ст.

Отец: Суворов Трофимов Василий Антонович / Антониевич

Мать: Суворова (Вожеваткина Важеваткина Артемьева) Евдокия Сергеевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 24.02.1907 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Рождествина крестьянский сын Иоанн Матвеевич Суворов и крестьянская девица... Показать все
Смерть
04.04.1907 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 06.04.1907 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 6ти недель причина - от слабости Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславск... Показать все

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