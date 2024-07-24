Суворова Дария Васильевна
Место рождения
Дата рождения23.02.1907 ст.
Дата смерти04.04.1907 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1907 ст.
Отец: Суворов Трофимов Василий Антонович / Антониевич
Мать: Суворова (Вожеваткина Важеваткина Артемьева) Евдокия Сергеевна
дата крещения - 24.02.1907 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Рождествина крестьянский сын Иоанн Матвеевич Суворов и крестьянская девица... Показать все
Смерть
04.04.1907 ст.
дата погребения - 06.04.1907 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 6ти недель причина - от слабости Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславск... Показать все