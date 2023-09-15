Суворов Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.08.1908 ст.
Дата смерти24.09.1908 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
01.08.1908 ст.
дата крещения - 01.08.1908 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Села Рождествина крестьянский сын Феодор Владимиров Суворов и крестьянская деви... Показать все
Смерть
24.09.1908 ст.
дата погребения - 29.09.1908 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от слабости Источник: Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1908 год Фонд... Показать все