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Суворов Василий Васильевич

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

01.08.1908 ст.

Дата смерти

24.09.1908 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1908 ст.

Отец: Суворов Василий Антонович / Антониевич

Мать: Суворова Евдокия Сергеевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 01.08.1908 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Села Рождествина крестьянский сын Феодор Владимиров Суворов и крестьянская деви... Показать все
Смерть
24.09.1908 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 29.09.1908 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от слабости Источник: Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1908 год Фонд... Показать все
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