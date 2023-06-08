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Белохвостиков Алексей Зиновьев

Место рождения

Звенигород, Звенигород, Московская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Белохвостиков Зиновий Константинов

Мать: Гуськова Евдокия Андреева

Звенигород, Звенигород, Московская область
Звенигородский мещанин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белохвостиков Виктор Алексеев

Мать ребёнка: Малинина Ольга Иванова

Бракосочетание
19.08.1901

Жена: Малинина Ольга Иванова

https://yandex.ru/archive/catalog/d5e74c12-22a7-4c0a-9a23-051f3ab06a15/283
Рождение ребёнка
04.12.1904

Сын: Косоруков Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Малинина Ольга Иванова

Рождение ребёнка
18.11.1907

Дочь: Белохвостикова Екатерина Алексеева

Мать ребёнка: Малинина Ольга Иванова

https://yandex.ru/archive/catalog/96a974f1-839c-4420-87e6-2291b1d6fd98/78
Рождение ребёнка
30.11.1915

Дочь: Белохвостикова Нина Алексеева

Мать ребёнка: Малинина Ольга Иванова

Звенигород, Звенигород, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/495110ad-dfb3-4a9b-bfd0-15098d5bb464/495
Смерть
Неизвестно

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