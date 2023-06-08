Белохвостиков Алексей Зиновьев
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Звенигородский мещанин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белохвостиков Виктор Алексеев
Мать ребёнка: Малинина Ольга Иванова
Бракосочетание
19.08.1901
Жена: Малинина Ольга Иванова
https://yandex.ru/archive/catalog/d5e74c12-22a7-4c0a-9a23-051f3ab06a15/283
Рождение ребёнка
04.12.1904
Сын: Косоруков Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Малинина Ольга Иванова
Рождение ребёнка
18.11.1907
Дочь: Белохвостикова Екатерина Алексеева
Мать ребёнка: Малинина Ольга Иванова
https://yandex.ru/archive/catalog/96a974f1-839c-4420-87e6-2291b1d6fd98/78
Рождение ребёнка
30.11.1915
Дочь: Белохвостикова Нина Алексеева
Мать ребёнка: Малинина Ольга Иванова
https://yandex.ru/archive/catalog/495110ad-dfb3-4a9b-bfd0-15098d5bb464/495
Смерть
Неизвестно