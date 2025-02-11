Шалагин Андрей Билетный Солдат Пантелеевич 05.12.1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Шалагин Андрей Билетный Солдат Пантелеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 05.12.1854, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Анна Тарасова (Анна Макарова)1820 г.р.
Отец
Пантелей Дмитриевич1823 г.р.
Супруги
Шалагина Екатерина Никоноровна1854 г.р.
Дети
Шалагин Иван Андреевич11.10.1874 г.р.
Шалагин Афанасий Андреевич01.05.1882 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1854

Отец: Пантелей Дмитриевич

Мать: Анна Тарасова (Анна Макарова)

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

32

Бракосочетание
31.01.1873

Жена: Шалагина Екатерина Никоноровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
11.10.1874

Сын: Шалагин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Шалагина Екатерина Никоноровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.05.1882

Сын: Шалагин Афанасий Андреевич

Мать ребёнка: Шалагина Екатерина Никоноровна

Смерть
Неизвестно

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