Шалагин Андрей Билетный Солдат Пантелеевич
мужской, родился 05.12.1854, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАнна Тарасова (Анна Макарова)1820 г.р.
ОтецПантелей Дмитриевич1823 г.р.
Супруги
Шалагина Екатерина Никоноровна1854 г.р.
Дети
Шалагин Иван Андреевич11.10.1874 г.р.
Шалагин Афанасий Андреевич01.05.1882 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1854
Отец: Пантелей Дмитриевич
Место жительства
1858
Бракосочетание
31.01.1873
Рождение ребёнка
11.10.1874
Мать ребёнка: Шалагина Екатерина Никоноровна
Рождение ребёнка
01.05.1882
Сын: Шалагин Афанасий Андреевич
Мать ребёнка: Шалагина Екатерина Никоноровна
Смерть
Неизвестно