Екатерина Никоноровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: Феодосия Евстафиева
Бракосочетание
31.?.1873
Рождение ребёнка
11.10.1874
Сын: Иван Андреевич
Отец ребёнка: Шалагин Андрей Пантелеевич
Рождение ребёнка
01.05.1882
Сын: Шалагин Афанасий Андреевич
Отец ребёнка: Шалагин Андрей Пантелеевич
Смерть
Неизвестно