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Екатерина Никоноровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: Феодосия Евстафиева

Бракосочетание
31.?.1873

Муж: Шалагин Андрей Пантелеевич

Рождение ребёнка
11.10.1874

Сын: Иван Андреевич

Отец ребёнка: Шалагин Андрей Пантелеевич

Рождение ребёнка
01.05.1882

Сын: Шалагин Афанасий Андреевич

Отец ребёнка: Шалагин Андрей Пантелеевич

Смерть
Неизвестно
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