(Вдова Из Болдасева) Феодосия Евстафиева
женский, родилась 1827, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 28.04.1896
Супруги
Кшуманев Семен Дмитриевич1817 г.р.
Дети
Шалагина Екатерина Никоноровна1854 г.р.
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Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Шалагина Екатерина Никоноровна
Отец ребёнка: не указан
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.07.1869
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
28.04.1896