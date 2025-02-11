(Вдова Из Болдасева) Феодосия Евстафиева 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

(Вдова Из Болдасева) Феодосия Евстафиева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1827, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 28.04.1896

Супруги
Кшуманев Семен Дмитриевич1817 г.р.
Дети
Шалагина Екатерина Никоноровна1854 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Шалагина Екатерина Никоноровна

Отец ребёнка: не указан

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
09.07.1869

Муж: Кшуманев Семен Дмитриевич

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
28.04.1896

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