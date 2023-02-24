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Шалагин Яков Пантелеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Пантелей Дмитриевич

Мать: Анна Макаровна

Бракосочетание
08.02.1861

Жена: Анисия Федоровна

Рождение ребёнка
13.12.1862

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Анисия Федоровна

Рождение ребёнка
05.08.1865

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Анисия Федоровна

Рождение ребёнка
29.05.1868

Дочь: Федосия Яковлевна

Мать ребёнка: Анисия Федоровна

Рождение ребёнка
25.09.1871

Дочь: Ефросиния Яковлевна

Мать ребёнка: Анисия Федоровна

Рождение ребёнка
15.06.1873

Сын: Петр

Мать ребёнка: Анисия Федоровна

Рождение ребёнка
27.08.1878

Сын: Шалагин Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Анисия Федоровна

Рождение ребёнка
20.10.1879

Сын: Шалагин Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Анисия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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