Шалагин Яков Пантелеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Пантелей Дмитриевич
Мать: Анна Макаровна
Бракосочетание
08.02.1861
Жена: Анисия Федоровна
Рождение ребёнка
13.12.1862
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Анисия Федоровна
Рождение ребёнка
05.08.1865
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Анисия Федоровна
Рождение ребёнка
29.05.1868
Дочь: Федосия Яковлевна
Мать ребёнка: Анисия Федоровна
Рождение ребёнка
25.09.1871
Дочь: Ефросиния Яковлевна
Мать ребёнка: Анисия Федоровна
Рождение ребёнка
15.06.1873
Сын: Петр
Мать ребёнка: Анисия Федоровна
Рождение ребёнка
27.08.1878
Сын: Шалагин Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Анисия Федоровна
Рождение ребёнка
20.10.1879
Сын: Шалагин Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Анисия Федоровна
Смерть
Неизвестно