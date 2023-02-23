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Анисия Федоровна

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Место рождения

Давыдовка?

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдовка?
Бракосочетание
08.02.1861

Муж: Шалагин Яков Пантелеевич

Рождение ребёнка
13.12.1862

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Шалагин Яков Пантелеевич

Рождение ребёнка
05.08.1865

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Шалагин Яков Пантелеевич

Рождение ребёнка
29.05.1868

Дочь: Федосия Яковлевна

Отец ребёнка: Шалагин Яков Пантелеевич

Рождение ребёнка
25.09.1871

Дочь: Ефросиния Яковлевна

Отец ребёнка: Шалагин Яков Пантелеевич

Рождение ребёнка
15.06.1873

Сын: Петр

Отец ребёнка: Шалагин Яков Пантелеевич

Рождение ребёнка
27.08.1878

Сын: Шалагин Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Шалагин Яков Пантелеевич

Рождение ребёнка
20.10.1879

Сын: Шалагин Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Шалагин Яков Пантелеевич

Смерть
Неизвестно
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