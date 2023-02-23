Анисия Федоровна
Место рожденияДавыдовка?
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Давыдовка?
Бракосочетание
08.02.1861
Рождение ребёнка
13.12.1862
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Шалагин Яков Пантелеевич
Рождение ребёнка
05.08.1865
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Шалагин Яков Пантелеевич
Рождение ребёнка
29.05.1868
Дочь: Федосия Яковлевна
Отец ребёнка: Шалагин Яков Пантелеевич
Рождение ребёнка
25.09.1871
Дочь: Ефросиния Яковлевна
Отец ребёнка: Шалагин Яков Пантелеевич
Рождение ребёнка
15.06.1873
Сын: Петр
Отец ребёнка: Шалагин Яков Пантелеевич
Рождение ребёнка
27.08.1878
Сын: Шалагин Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Шалагин Яков Пантелеевич
Рождение ребёнка
20.10.1879
Сын: Шалагин Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Шалагин Яков Пантелеевич
Смерть
Неизвестно