Семченко Екатерина (Катерина) Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемченко Екатерина (Катерина) Климентьевна

Семченко Екатерина (Катерина) Климентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

08.11.1829 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Семко Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Семченко Григорий Семионович

Рождение ребёнка
1776

Сын: Семко Игнатий Григорьевич

Отец ребёнка: Семченко Григорий Семионович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Семченко Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Семченко Григорий Семионович

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Семченко Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Семченко Григорий Семионович

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Воловик Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Семченко Григорий Семионович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Семко Кондрат Григорьевич

Отец ребёнка: Семченко Григорий Семионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семченко Григорий Семионович

Смерть
08.11.1829 ст.
Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close