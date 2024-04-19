Семченко Екатерина (Катерина) Климентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти08.11.1829 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Семченко Григорий Семионович
Рождение ребёнка
1776
Сын: Семко Игнатий Григорьевич
Отец ребёнка: Семченко Григорий Семионович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Семченко Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Семченко Григорий Семионович
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Семченко Яков Григорьевич
Отец ребёнка: Семченко Григорий Семионович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Воловик Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Семченко Григорий Семионович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Семко Кондрат Григорьевич
Отец ребёнка: Семченко Григорий Семионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.11.1829 ст.
Погребище, Вінницька область
Успенская церковь