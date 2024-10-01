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Воловик (Семченко) Наталья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Семченко Григорий Семионович

Мать: Семченко Екатерина (Катерина) Климентьевна

Бракосочетание
09.05.1809 ст.

Муж: Воловик Иосиф Дмитриевич

Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Воловик Иеремей Иосифович

Отец ребёнка: Воловик Иосиф Дмитриевич

Рождение ребёнка
26.02.1820 ст.

Дочь: Воловик Фотина Иосифовна

Отец ребёнка: Воловик Иосиф Дмитриевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Кравченко (Воловик) Ирина Иосифовна

Отец ребёнка: Воловик Иосиф Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Воловик Параскева Иосифовна

Отец ребёнка: Воловик Иосиф Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.10.1830 ст.

Сын: Воловик Яков Иосифович

Отец ребёнка: Воловик Иосиф Дмитриевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Воловик Гавриил Иосифович

Отец ребёнка: Воловик Иосиф Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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