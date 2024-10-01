Воловик (Семченко) Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Бракосочетание
09.05.1809 ст.
Успенская церковь
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Воловик Иеремей Иосифович
Отец ребёнка: Воловик Иосиф Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.02.1820 ст.
Дочь: Воловик Фотина Иосифовна
Отец ребёнка: Воловик Иосиф Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Кравченко (Воловик) Ирина Иосифовна
Отец ребёнка: Воловик Иосиф Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Воловик Параскева Иосифовна
Отец ребёнка: Воловик Иосиф Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.10.1830 ст.
Отец ребёнка: Воловик Иосиф Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Воловик Гавриил Иосифович
Отец ребёнка: Воловик Иосиф Дмитриевич
Смерть
Неизвестно