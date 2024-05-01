Семченко Яков Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Бракосочетание
30.01.1810 ст.
Жена: Семченко Мария Артемовна
Успенская церковь
Рождение ребёнка
12.10.1813 ст.
Дочь: Семченко Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: Семченко Мария Артемовна
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Рыбачук Иустина Яковлевна
Мать ребёнка: Семченко Мария Артемовна
Рождение ребёнка
12.03.1819 ст.
Дочь: Мартынюк Гликерия Яковлевна
Мать ребёнка: Семченко Мария Артемовна
Рождение ребёнка
14.10.1821 ст.
Дочь: Семченко Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: Семченко Мария Артемовна
Рождение ребёнка
28.11.1824 ст.
Сын: Семченко Стефан Яковлевич
Мать ребёнка: Семченко Мария Артемовна
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Семко Петр Яковлевич
Мать ребёнка: Семченко Мария Артемовна
Смерть
Неизвестно