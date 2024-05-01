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Семченко Яков Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Семченко Григорий Семионович

Мать: Семченко Екатерина Климентьевна

Бракосочетание
30.01.1810 ст.

Жена: Семченко Мария Артемовна

Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
12.10.1813 ст.

Дочь: Семченко Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: Семченко Мария Артемовна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Рыбачук Иустина Яковлевна

Мать ребёнка: Семченко Мария Артемовна

Рождение ребёнка
12.03.1819 ст.

Дочь: Мартынюк Гликерия Яковлевна

Мать ребёнка: Семченко Мария Артемовна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
14.10.1821 ст.

Дочь: Семченко Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: Семченко Мария Артемовна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
28.11.1824 ст.

Сын: Семченко Стефан Яковлевич

Мать ребёнка: Семченко Мария Артемовна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Семко Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Семченко Мария Артемовна

Смерть
Неизвестно
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