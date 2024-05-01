Семченко (Короткая) Мария Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семченко (Короткая) Мария Артемовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

15.02.1841 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1810 ст.

Муж: Семченко Яков Григорьевич

Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
12.10.1813 ст.

Дочь: Семченко Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Семченко Яков Григорьевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Рыбачук Иустина Яковлевна

Отец ребёнка: Семченко Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
12.03.1819 ст.

Дочь: Мартынюк Гликерия Яковлевна

Отец ребёнка: Семченко Яков Григорьевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
14.10.1821 ст.

Дочь: Семченко Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Семченко Яков Григорьевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
28.11.1824 ст.

Сын: Семченко Стефан Яковлевич

Отец ребёнка: Семченко Яков Григорьевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Семко Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Семченко Яков Григорьевич

Смерть
15.02.1841 ст.
Погребище, Вінницька область
Похороны
17.02.1841 ст.
Погребище, Вінницька область
Михайловская церковь
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