Семченко (Короткая) Мария Артемовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смерти15.02.1841 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.01.1810 ст.
Успенская церковь
Рождение ребёнка
12.10.1813 ст.
Дочь: Семченко Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Семченко Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Рыбачук Иустина Яковлевна
Отец ребёнка: Семченко Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
12.03.1819 ст.
Дочь: Мартынюк Гликерия Яковлевна
Отец ребёнка: Семченко Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
14.10.1821 ст.
Дочь: Семченко Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Семченко Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
28.11.1824 ст.
Сын: Семченко Стефан Яковлевич
Отец ребёнка: Семченко Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Семко Петр Яковлевич
Отец ребёнка: Семченко Яков Григорьевич
Смерть
15.02.1841 ст.
Похороны
17.02.1841 ст.
Михайловская церковь