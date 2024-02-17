Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.
Отец: Александр Борисович
Мать: Катерина Самойловна
Рождение ребёнка
1843 ст.
Сын: Кузьма Прохорович
Отец ребёнка: Прохор Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прохор Тимофеевич
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно