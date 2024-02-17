Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.

Отец: Александр Борисович

Мать: Катерина Самойловна

Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Кузьма Прохорович

Отец ребёнка: Прохор Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохор Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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