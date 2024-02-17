Катерина Самойловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.
Отец: Самойла Наумович
Рождение ребёнка
1811 ст.
Дочь: Акулина Александровна
Отец ребёнка: Александр Борисович
Рождение ребёнка
1814 ст.
Дочь: Надежда Александровна
Отец ребёнка: Александр Борисович
Рождение ребёнка
1815 ст.
Сын: Павел Александрович
Отец ребёнка: Александр Борисович
Рождение ребёнка
1821 ст.
Дочь: Солмонида Александровна
Отец ребёнка: Александр Борисович
Рождение ребёнка
1822 ст.
Сын: Филлип Александрович
Отец ребёнка: Александр Борисович
Рождение ребёнка
1826 ст.
Сын: Иван Александрович
Отец ребёнка: Александр Борисович
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Ивлей Александрович
Отец ребёнка: Александр Борисович
Рождение ребёнка
1831 ст.
Отец ребёнка: Александр Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр Борисович
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно