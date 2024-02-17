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Катерина Самойловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.

Отец: Самойла Наумович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811 ст.

Дочь: Акулина Александровна

Отец ребёнка: Александр Борисович

Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: Надежда Александровна

Отец ребёнка: Александр Борисович

Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Павел Александрович

Отец ребёнка: Александр Борисович

Рождение ребёнка
1821 ст.

Дочь: Солмонида Александровна

Отец ребёнка: Александр Борисович

Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Филлип Александрович

Отец ребёнка: Александр Борисович

Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Иван Александрович

Отец ребёнка: Александр Борисович

Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Ивлей Александрович

Отец ребёнка: Александр Борисович

Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Прокофий Александрович

Отец ребёнка: Александр Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Борисович

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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