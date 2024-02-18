Прохор Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806 ст.
Дата смерти1851 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Александровна
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1843 ст.
Сын: Кузьма Прохорович
Мать ребёнка: Надежда Александровна
Смерть
1851 ст.