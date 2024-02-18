Прохор Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохор Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806 ст.

Дата смерти

1851 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1814 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Александровна

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Кузьма Прохорович

Мать ребёнка: Надежда Александровна

Смерть
1851 ст.

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