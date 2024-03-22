Фёдор Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1695
Дата смерти1754
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: Тимофей Афанасьев
Бракосочетание
До 1724
Жена: Прасковья Григорьева
Рождение ребёнка
1725
Сын: Михаил Фёдоров
Мать ребёнка: Прасковья Григорьева
Рождение ребёнка
1727
Сын: Иван Фёдоров
Мать ребёнка: Прасковья Григорьева
Рождение ребёнка
1733
Сын: Иван Фёдоров
Мать ребёнка: Прасковья Григорьева
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Елена Фёдорова
Мать ребёнка: Прасковья Григорьева
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Ирина Фёдорова
Мать ребёнка: Прасковья Григорьева
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Мавра Фёдорова
Мать ребёнка: Прасковья Григорьева
Смерть
1754