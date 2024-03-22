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Фёдор Тимофеев

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1695

Дата смерти

1754

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Тимофей Афанасьев

Мать: не указана

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1724

Жена: Прасковья Григорьева

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1725

Сын: Михаил Фёдоров

Мать ребёнка: Прасковья Григорьева

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Иван Фёдоров

Мать ребёнка: Прасковья Григорьева

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Иван Фёдоров

Мать ребёнка: Прасковья Григорьева

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Елена Фёдорова

Мать ребёнка: Прасковья Григорьева

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Ирина Фёдорова

Мать ребёнка: Прасковья Григорьева

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Мавра Фёдорова

Мать ребёнка: Прасковья Григорьева

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1754
Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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