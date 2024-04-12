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Ирина Фёдорова

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Фёдор Тимофеев

Мать: Прасковья Григорьева

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
21.05.1753 ст.

Муж: Фадей Кузьмин

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Домна Фадеева

Отец ребёнка: Фадей Кузьмин

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.03.1776 ст.

Сын: Василий Фадеев

Отец ребёнка: Фадей Кузьмин

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.08.1778 ст.

Сын: Антон Фадеев

Отец ребёнка: Фадей Кузьмин

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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