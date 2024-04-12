Ирина Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Фёдор Тимофеев
Мать: Прасковья Григорьева
Бракосочетание
21.05.1753 ст.
Муж: Фадей Кузьмин
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Домна Фадеева
Отец ребёнка: Фадей Кузьмин
Рождение ребёнка
07.03.1776 ст.
Сын: Василий Фадеев
Отец ребёнка: Фадей Кузьмин
Рождение ребёнка
03.08.1778 ст.
Сын: Антон Фадеев
Отец ребёнка: Фадей Кузьмин
Смерть
Неизвестно