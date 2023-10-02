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Щербаков Дмитрий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Щербаков Андрей Прохорович

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1908

Жена: Щербакова-Корякина Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.09.1909

Сын: Щербаков Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Щербакова-Корякина Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.09.1917

Дочь: Щербакова Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: Щербакова-Корякина Александра Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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