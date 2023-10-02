Щербакова-Корякина Александра Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.01.1908
Рождение ребёнка
18.09.1909
Сын: Щербаков Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Щербаков Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
01.09.1917
Дочь: Щербакова Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Щербаков Дмитрий Андреевич
Смерть
Неизвестно