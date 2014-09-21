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Андреева Полина Юрьевна

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.09.2014

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.2014

Отец: Андреев Юрий Анатольевич

Мать: Андреева Дарья Александровна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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