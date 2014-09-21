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Андреева Полина Юрьевна
Андреева Полина Юрьевна
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Древо
Место рождения
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
Дата рождения
21.09.2014
Пол
Женский
Отец
Андреев Юрий Анатольевич
1983 г.р.
Мать
Андреева (Бронникова) Дарья Александровна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.2014
Отец:
Андреев Юрий Анатольевич
Мать:
Андреева Дарья Александровна
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
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