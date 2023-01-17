Андреева (Бронникова) Дарья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.2010
Сын: Андреев Олег Юрьевич
Отец ребёнка: Андреев Юрий Анатольевич
Рождение ребёнка
21.09.2014
Дочь: Андреева Полина Юрьевна
Отец ребёнка: Андреев Юрий Анатольевич
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно