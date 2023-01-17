Андреева (Бронникова) Дарья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Бронникова) Дарья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1983 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.2010

Сын: Андреев Олег Юрьевич

Отец ребёнка: Андреев Юрий Анатольевич

Рождение ребёнка
21.09.2014

Дочь: Андреева Полина Юрьевна

Отец ребёнка: Андреев Юрий Анатольевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Юрий Анатольевич

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