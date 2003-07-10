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Перевозчикова (Кудрявцева) Мария

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Место рождения

д. Калябино Кировская область

Дата рождения

20.06.1911

Дата смерти

10.07.2003

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1911

Отец: Кудрявцев Иван Алексеевич

Мать: Кудрявцева (Трухина) Дарья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перевозчиков Филипп

Рождение ребёнка
10.09.1932

Сын: Перевозчиков Анатолий

Отец ребёнка: Перевозчиков Филипп

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
13.03.1935

Дочь: Ложеницына (Перевозчикова) Людмила

Отец ребёнка: Перевозчиков Филипп

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
22.08.1937

Сын: Перевозчиков Владимир

Отец ребёнка: Перевозчиков Филипп

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
01.05.1940

Сын: Перевозчиков Юрий

Отец ребёнка: Перевозчиков Филипп

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
27.04.1945

Сын: Перевозчиков Николай

Отец ребёнка: Перевозчиков Филипп

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
19.08.1947

Сын: Перевозчиков Павел

Отец ребёнка: Перевозчиков Филипп

Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
10.07.2003
Киров, город Киров, Кировская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно

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