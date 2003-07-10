Перевозчикова (Кудрявцева) Мария
Место рожденияд. Калябино Кировская область
Дата рождения20.06.1911
Дата смерти10.07.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Перевозчиков Филипп
Рождение ребёнка
10.09.1932
Отец ребёнка: Перевозчиков Филипп
Рождение ребёнка
13.03.1935
Дочь: Ложеницына (Перевозчикова) Людмила
Отец ребёнка: Перевозчиков Филипп
Рождение ребёнка
22.08.1937
Отец ребёнка: Перевозчиков Филипп
Рождение ребёнка
01.05.1940
Сын: Перевозчиков Юрий
Отец ребёнка: Перевозчиков Филипп
Рождение ребёнка
27.04.1945
Сын: Перевозчиков Николай
Отец ребёнка: Перевозчиков Филипп
Рождение ребёнка
19.08.1947
Сын: Перевозчиков Павел
Отец ребёнка: Перевозчиков Филипп
Смерть
10.07.2003
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно