Перевозчиков Филипп
Место рожденияд. Калябино Кировская область
Дата рождения27.08.1899
Дата смерти22.10.1983
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1899
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.1932
Мать ребёнка: Перевозчикова (Кудрявцева) Мария
Рождение ребёнка
13.03.1935
Дочь: Ложеницына (Перевозчикова) Людмила
Мать ребёнка: Перевозчикова (Кудрявцева) Мария
Рождение ребёнка
22.08.1937
Мать ребёнка: Перевозчикова (Кудрявцева) Мария
Рождение ребёнка
01.05.1940
Сын: Перевозчиков Юрий
Мать ребёнка: Перевозчикова (Кудрявцева) Мария
Рождение ребёнка
27.04.1945
Сын: Перевозчиков Николай
Мать ребёнка: Перевозчикова (Кудрявцева) Мария
Рождение ребёнка
19.08.1947
Сын: Перевозчиков Павел
Мать ребёнка: Перевозчикова (Кудрявцева) Мария
Смерть
22.10.1983
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно