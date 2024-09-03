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Перевозчиков Филипп

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Место рождения

д. Калябино Кировская область

Дата рождения

27.08.1899

Дата смерти

22.10.1983

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1899

Отец: Перевозчиков Степан Абрамович

Мать: Перевозчикова Мария Ефимовна (Абрамовна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перевозчикова (Кудрявцева) Мария

Рождение ребёнка
10.09.1932

Сын: Перевозчиков Анатолий

Мать ребёнка: Перевозчикова (Кудрявцева) Мария

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
13.03.1935

Дочь: Ложеницына (Перевозчикова) Людмила

Мать ребёнка: Перевозчикова (Кудрявцева) Мария

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
22.08.1937

Сын: Перевозчиков Владимир

Мать ребёнка: Перевозчикова (Кудрявцева) Мария

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
01.05.1940

Сын: Перевозчиков Юрий

Мать ребёнка: Перевозчикова (Кудрявцева) Мария

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
27.04.1945

Сын: Перевозчиков Николай

Мать ребёнка: Перевозчикова (Кудрявцева) Мария

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
19.08.1947

Сын: Перевозчиков Павел

Мать ребёнка: Перевозчикова (Кудрявцева) Мария

Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
22.10.1983
Киров, город Киров, Кировская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно

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