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Захаров Виталий Григорьевич

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

18.04.1907 ст.

Дата смерти

08.06.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1907 ст.

Отец: Захаров Григорий Герасимович

Мать: Захарова Ксения Михайловна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 18.04.1907 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Рождествина крестьянский сын Алексей Васильевич Захаров и села Алексина кр... Показать все
Смерть
08.06.1907 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 10.06.1907 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 6ти недель причина смерти: от простуды Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Пере... Показать все

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