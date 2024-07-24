Захаров Виталий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения18.04.1907 ст.
Дата смерти08.06.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
18.04.1907 ст.
дата крещения - 18.04.1907 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Рождествина крестьянский сын Алексей Васильевич Захаров и села Алексина кр... Показать все
Смерть
08.06.1907 ст.
дата погребения - 10.06.1907 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 6ти недель причина смерти: от простуды Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Пере... Показать все