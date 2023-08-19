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Захаров Иван / Иоанн Григорьевич

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

23.02.1915 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1915 ст.

Отец: Захаров Григорий Герасимович

Мать: Захарова Ксения Михайловна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 24.02.1915 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Того же ведомства и села крестьянские дети Иван Васильев Захаров и Зинаида Гера... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Екатерина

Место жительства
Неизвестно
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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