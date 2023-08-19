Захаров Иван / Иоанн Григорьевич
Место рождения
Дата рождения23.02.1915 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
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Рождение
23.02.1915 ст.
дата крещения - 24.02.1915 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Того же ведомства и села крестьянские дети Иван Васильев Захаров и Зинаида Гера... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Екатерина
Место жительства
Неизвестно
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно